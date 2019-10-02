Учёный назвал города России, где вечная мерзлота уже тает из-за потепления

Многолетняя мерзлота северных земель России, получившая название вечной, на самом деле таковой не является, ведь, согласно последним исследованиям, она уже начала таять из-за глобального потепления. Об этом РИА "Новости" сообщил ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.

Согласно докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) "Океан и криосфера в меняющемся климате", соавтором которого является Екайкин, сейчас в зоне наиболее активного таяния находятся города Воркута, Салехард, Чита, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский, расположенные у границ зоны мерзлоты.

К 2100 году, полагают авторы исследования, ситуация усугубится и граница вечного льда будет смещаться севернее, доходя до городов Игарка, Якутск, Магадан. При этом мерзлота будет оттаивать в среднем на 3–4 метра. Всего же, по подсчётам учёных, в зоне криосферы (мерзлоты, ледники, снежный покров) пока находится более 50% территории России.

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