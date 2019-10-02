СМИ: Трамп предложил стрелять по ногам мигрантов на границе с Мексикой

Ранее он хотел вырыть ров на границе и запустить в него аллигаторов и даже интересовался примерной стоимостью такой инициативы.

Президент США Дональд Трамп предложил своим помощникам стрелять по ногам мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь американско-мексиканскую границу. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times со ссылкой на несколько источников в администрации главы Белого дома.

По данным издания, на одной из встреч Трамп предложил открыть огонь по ногам нелегальных мигрантов в момент, когда они пересекают границу со стороны Мексики. На заседании присутствовали экс-министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен, госсекретарь Майк Помпео, экс-начальник Службы иммиграционного и таможенного контроля США Кевин Макэлинэн, советники американского лидера Стивен Миллер и Джаред Кушнер, а также и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвени. Присутствовавшие эту идею не поддержали, поскольку она противоречит законодательству.

Как рассказали источники издания, в частных беседах Трамп выступал с ещё более радикальными предложениями. Так, он хотел вырыть ров на границе и запустить в него аллигаторов и даже интересовался примерной стоимостью такой инициативы. Также лидер США выступал за проведение электричества к строящейся на границе с Мексикой стене.

Не менее радикальными были предложения и президента Филиппин Родриго Дутерте. Так, он предлагал разрешить стрелять в чиновников, которые требуют взятки, а также приказал солдатам простреливать гениталии протестующих женщин.