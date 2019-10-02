В Туве 12-летний мальчик пошёл за шишками и пропал в тайге

В поисках исчезнувшего ребёнка принимают участие более пятидесяти человек и шесть единиц техники.

В Туве подросток потерялся в тайге во время сбора кедрового ореха, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

— В поисках 12-летнего ребёнка, потерявшегося в Тоджинском районе Тувы при сборе кедрового ореха с отцом, задействованы оперативная группа пожарно-спасательной части № 16, полицейские, администрация и родственники — всего 55 человек и шесть единиц техники. Кроме того, для организации поисковых работ из Кызыла направлена группа спасателей Тувинского поисково-спасательного отряда, — поясняется в сообщении.

По данным ТАСС, информация о подростке поступила от правоохранителей 1 октября. Отмечается, что он потерялся 29 сентября.

Тоджинский район находится на востоке Тувы, большую его часть занимает тайга.