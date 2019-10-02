В Крыму продолжается рост потока иностранных туристов

Наибольшим спросом среди граждан других стран полуостров традиционно пользуется у жителей Украины.

Поток иностранных туристов в Крыму в этом году увеличился в среднем на 5%, заявил глава комитета местного парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, слова которого приводит РИА "Новости".

— За первые восемь месяцев текущего года в Крым без учёта жителей Украины прибыло почти на 5% больше иностранных граждан по сравнению с тем же периодом прошлого года, и эта динамика продолжается. География стран, из которых приехали туристы, насчитывает 159, в то время как за весь прошлый год эта цифра составила 144 страны, — отметил он.

Так, по словам Черняка, рост турпотока из США составил более 13% (718 чел.), Франции — 24% (511 чел.), Германии — 7% (2643 чел.), Италии — 17% (470 чел.). Также почти вдвое возрос туристический поток из Вьетнама.

— Также отмечу рост потока туристов из Австралии на 33% (156 чел.), Индии — также на 33% (655 чел.), КНР — на 14% (3352 чел.), — добавил Черняк.

При этом глава комитета напомнил, что наибольшим спросом среди иностранных туристов Крым пользуется у граждан Украины.