Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил 9-километровый столб пепла

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил в атмосферу столб пепла на высоту девять тысяч метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону.

— Днём 2 октября 2019 года на вулкане Шивелуч зафиксировали пепловый выброс. Высота выброса пепла составила до 9000 метров, — говорится в сообщении.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, пепловый шлейф растянулся уже на 250 километров, но не затронул ни одного населённого пункта.

Извержению присвоен "оранжевый" уровень опасности, но по данным спасателей, в районе не зафиксировано туристических групп, трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. По данным МЧС, возможен незначительный пеплопад в Усть-Камчатском муниципальном районе.