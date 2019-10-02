Чемпион России в прыжках с шестом Антон Ивакин дисквалифицирован из-за допинга

Прыгун с шестом, чемпион России Антон Ивакин дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Срок дисквалификации 28-летнего спортсмена отсчитывается с 23 сентября 2019 года.

Российский прыгун с шестом Антон Ивакин — чемпион России 2013 года в помещении, а также чемпион мира среди юниоров и Европы среди молодёжи. Также на счету россиянина три бронзовые награды национальных первенств в помещении.

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