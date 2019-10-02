Овчарка нашла жителя Владивостока, который до смерти забил кондуктора трамвая

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Фото © Pixabay

Служебная собака вывела сотрудников полиции на след подозреваемого в смертельном избиении кондуктора трамвая во Владивостоке, сообщает региональное УМВД России.

По данным полицейских, во вторник после сообщения от диспетчера на место отправилась следственно-оперативная группа, в которую входили кинолог Вадим Колесников и служебно-разыскная собака.

— При обследовании места происшествия немецкая овчарка Арэс взяла след и довела полицейских до одного из домов по улице 2-я Строительная, где сотрудниками угрозыска и был задержан 39-летний житель города Владивостока, — отметили в УМВД.

Напомним, во Владивостоке кондуктор трамвая умерла после того, как её железным прутом избил пассажир.

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