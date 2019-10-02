В Хабаровском крае назвали предварительную сумму ущерба от паводка

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Фото © Дмитрий Моргулис / ТАСС

Предварительный ущерб, нанесённый паводком в Хабаровском крае, составил около двух миллиардов рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Предварительный ущерб от паводка составляет около двух миллиардов рублей, — приводит агентство слова собеседника в администрации региона.

Ранее местные власти сообщали о предварительном ущербе в 990 миллионов рублей. Напомним, что в Хабаровском крае объявлен режим ЧС. Уровень Амура у Хабаровска в пик паводка достигал 644 см при отметке "опасное явление" в 600 см. В Комсомольске-на-Амуре вода достигала 829 см при опасной отметке в 650 см.

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