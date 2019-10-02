В ДНР предложили изменить конституцию Украины из-за "формулы Штайнмайера"

Подписание участниками конфликта на Востоке Украины "Формулы Штайнмайера" является важным шагом к примирению, однако для её полноценной реализации Киеву придётся провести конституционную реформу. Об этом заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

— Предстоит серьёзная работа над внесением правок в текст самого закона об особом статусе Донбасса, который был ещё в 2015 году принят украинским парламентом, затем ежегодно продлевалась его первая, формальная статья, но по факту он не действовал ни дня, — приводит её слова ТАСС.

При этом она отметила, что правовые нормы из 2−9 пунктов "формулы" во многом коррелируют с требованиями, которые были выдвинуты самими республиками: закрепление статуса русского языка, свои судебная и правоохранительная системы, особый экономический режим, договорные отношения с Киевом, сотрудничество с Россией и другие.

Никонорова подчеркнула, что помимо вышесказанного для успеха в разрешении ситуации на Донбассе необходим также "конституционный фундамент", который бы закреплял постоянный характер особого статуса непризнанных республик. Для этого Киеву придётся редактировать основной закон страны.

Ранее Лайф сообщал, что делегация Украины подписала "формулу Штайнмайера" по Донбассу. Президент Владимир Зеленский поспешил заявить, что этот шаг не приведёт к "капитуляции" Украины. Его предшественник Пётр Порошенко записал видеообращение, в котором выразил опасения, что документ стал началом конца антироссийских санкций.