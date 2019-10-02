Netflix покажет четвёртый сезон мультфильма "Маша и Медведь"

Американская интернет-платформа сотрудничает с российскими авторами популярного мультсериала с 2015 года.

Четвёртый сезон мультфильма "Маша и Медведь" выйдет на платформе Netflix. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Animaccord, правообладателя мультсериала.

— Мы выпустили мультсериал "Маша и Медведь" на Netflix ещё в 2015 году в Северной Америке, став одними из первых, кто запустил российский анимационный контент на одной из лидирующих медиаплатформ в мире. За последние четыре года мы наладили долгосрочное сотрудничество с Netflix, и дистрибьюция нашего мультсериала на платформе успешно расширилась более чем на 100 стран. Мы уверены, что четвёртый сезон, уникальный по своей идее и реализации, продолжит вызывать самые яркие и добрые эмоции как у детей, так и у родителей по всему миру, — цитирует пресс-служба генерального директора Animaccord Владимира Горбулю.

Как отметили в компании Animaccord, четвёртый сезон получил название "Машины песенки". В нём главные герои путешествуют по миру и показывают главные достопримечательности, культурные особенности разных стран. Кроме того, в каждой из серий мультфильма Маша исполняет песенку на мотив популярной национальной мелодии.

Ранее Лайф сообщал, что мультсериал "Маша и Медведь" покажут в кинотеатрах Великобритании.

Напомним, одна из серий "Маши и Медведя" набрала более четырёх миллиардов просмотров на YouTube, став самым известным мультфильмом на сервисе.