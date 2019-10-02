Житель Белгорода зарезал отца и хотел напасть на мать, но был убит полицией

По данным правоохранителей, нападавший не подчинился требованию сотрудника бросить ножи.

Сотрудники полиции Белгорода были вынуждены применить табельное оружие против агрессивного мужчины с двумя ножами, который ранее зарезал собственного отца. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

— По предварительным данным, войдя в квартиру, полицейские обнаружили тело пожилого мужчины без признаков жизни. В соседней комнате находился сын пенсионера, который держал в руках два кухонных ножа, — говорится в сообщении.

На требование полиции бросить оружие на пол мужчина не реагировал и продолжал вести себя агрессивно, пытаясь напасть на полицейского. Против него было применено служебное оружие, нападавший скончался на месте происшествия от полученных ранений.

Один из соседей на камеру мобильного телефона заснял момент разговора сотрудника полиции с хулиганом. На записи можно услышать, как медики просят правоохранителя "не рисковать" и дождаться подмоги.

Однако, несмотря на это, он несколько раз требует от нападавшего бросить оружие, после чего слышен звук, напоминающий применение газового баллончика, а затем хлопок выстрела.

Как передаёт телеграм-канал "Белгород 1", сразу после убийства отца мужчина хотел свести счёты и с матерью, которая также находилась в квартире, однако женщине удалось убежать.

В УМВД России по Белгородской области была начата проверка по факту применения оружия сотрудником полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.