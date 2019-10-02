Синоптики пообещали тёплую осеннюю погоду в Москве 2 октября

По данным метеорологов, дневная температура в столичном регионе поднимется до плюс 15−16 градусов тепла.

Температура воздуха в столице сегодня установится на несколько градусов выше климатической нормы начала октября. При этом ожидается облачная погода, возможны небольшие дожди и усиление ветра. Такой прогноз дали специалисты погодного центра "Фобос".

— В Москве облачно, с неустойчивыми прояснениями, небольшой дождь. Максимальная температура в городе — +13…+15 °С, по области — +11…+16 °С. Ветер юго-западный, 4−9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 740 мм рт. ст., — говорится в сообщении синоптиков.

Напомним, ранее Лайф сообщал об установлении очередного рекорда — атмосферное давление в Москве достигло "барического дна".