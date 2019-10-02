Новые выделенные полосы появятся на дорогах Москвы

Ездить по ним будут автобусы и троллейбусы, следующие более чем по 25 маршрутам.

Четыре новые выделенные полосы появятся седьмого октября на тех участках улиц Москвы, где автобусы и троллейбусы задерживаются в пути из-за плотного потока машин. Об этом сообщается на портале столичного мэра.

Новые выделенки заработают на улице Маршала Шестопалова, а также на Новослободской, Краснодарской и Марксистской улицах. Их протяжённость составит 400 метра, 600 метров, 300 метров и 500 метров соответственно. Ездить по данным полосам будут автобусы и троллейбусы, следующие более чем по 25 маршрутам, в том числе подмосковным. Дневной пассажиропоток данных маршрутов превышает 120 тысяч человек.

— Благодаря выделенкам движение городского транспорта становится быстрее и равномернее. Пассажиры могут более точно планировать время в пути, — отметили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

До конца этого года в столице появится ещё девять выделенок, протяжённость семи из которых составит менее одного километра.