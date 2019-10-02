Скончался композитор Гия Канчели, написавший музыку к "Мимино" и "Кин-дза-дза!", сообщает телеканал "Рустави 2". Народного артиста СССР не стало на 85-м году жизни.

По данным местных СМИ, в последнее время Канчели лечился в одной из тбилисских клиник. Причина смерти пока не известна.

Канчели родился в 1935 году в Тбилиси, он окончил местную консерваторию. Был автором музыки к таким фильмам, как "Мимино", "Твой сын, Земля", "Слёзы капали", "Голубые горы, или Неправдоподобная история", "Кин-дза-дза!", и многим другим.