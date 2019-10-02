ВС РФ отменил указ главы Магаданской области о двойных премиях чиновникам

Госслужащим, находящимся на руководящих постах, обещалось вознаграждение за эффективное выполнение собственных обязанностей.

Верховный суд РФ отменил указ магаданского губернатора Сергея Носова о том, что некоторые чиновники области будут получать ежемесячные денежные поощрения в размере двух должностных окладов за хорошую работу. Об этом сообщила региональная прокуратура.

— 25 сентября текущего года Верховным судом РФ признан недействующим указ губернатора от 04.03.2019 № 58-у, которым утверждён порядок выплаты ежемесячного денежного поощрения государственным гражданским служащим Магаданской области, — говорится в сообщении.

Речь идёт об указе Носова, что некоторые руководящие категории чиновников области будут получать ежемесячные денежные поощрения в размере двух должностных окладов за эффективную работу. Региональная прокуратура сочла документ нарушающим нормы федерального и областного законодательства. Доводы надзорного органа были отклонены губернатором и Магаданским областным судом, после чего прокурор обратился в Верховный суд.

Ранее прокуратура Хакасии признала незаконной надбавку к зарплате губернатора региона Валентина Коновалова в размере 400% от оклада.