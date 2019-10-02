Три человека погибли при пожаре на складе в Новокузнецке

На месте происшествия дежурят две бригады скорой помощи, причины возгорания выясняются.

Тела трёх погибших нашли на горящем складе кровельных изделий в Новокузнецке. По данным РИА "Новости", речь идёт о здании, принадлежащем фирме "Ореон".

— Пожар на складе кровельных изделий... Спасатели вынесли три тела, дежурят две бригады скорой помощи, — уточнил собеседник агентства.

В областном СУ СКР подтвердили информацию о как минимум одном погибшем при пожаре, но от других комментариев отказались. В пресс-службе добавили, что следователь выехал на место происшествия. Причины возгорания выясняются.

Ранее сообщалось, что в городе Аткарске Саратовской области при пожаре в частном доме погибли двое детей.