Москвичка отдала два млн рублей мошеннику ради трудоустройства мужа

Причём сделала она это несколько лет назад, а в полицию обратилась только теперь.

Жительница Москвы отдала крупную сумму мошеннику, который пообещал устроить на работу её мужа. По словам потерпевшей, это произошло четыре года назад.

— Она сообщила, что в октябре 2015 года в Подколокольном переулке передала малознакомому мужчине два миллиона рублей с целью дальнейшего трудоустройства своего мужа, — рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России агентству "Москва".

Москвичка написала заявление в полицию после того, как мужчина исчез, так и не выполнив своего обещания. За какую должность женщина выложила два миллиона малознакомому человеку, не уточняется. В МВД проводят проверку по данному факту, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве задержали двух тренеров личностного роста, которые узнавали у клиентов конфиденциальную информацию, а затем их шантажировали.