Полицейские обнаружили целый арсенал на даче жителя Подмосковья

Помимо автоматов, ружей и пистолетов мужчина хранил боеприпасы, пригодные для стрельбы.

В Богородском городском округе Подмосковья полицейские вместе с оперативниками ФСБ РФ задержали жителя Балашихи, который на даче хранил целый арсенал, сообщает ГУ МВД РФ по Московской области.

Склад оружия принадлежал ранее судимому 40-летнему мужчине. Сам он на оперативном видео заявляет, что добровольно сдал оружие.

— Обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с тремя автоматами Калашникова, четырьмя винтовками, две из которых — Мосина, револьвером Нагана, пистолетом "Лидер" и ружьём "Бекас". Также изъяты основные части к оружию и около четырёх тысяч боеприпасов различного калибра, — сообщают полицейские.

Экспертиза показала, что оружие и патроны пригодны для стрельбы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

Весной этого года в Подмосковье обнаружили крупнейший тайник с оружием киллеров из 90-х. А чуть больше недели назад житель Подмосковья нашёл в пруду два ружья и обрезы.