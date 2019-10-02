"Северный поток — 2" построят в обход Дании при её отказе согласовать газопровод

Зубков уверен, что поведение Копенгагена связано с желанием Вашингтона заместить часть российского газа собственным СПГ.

"Газпром" построит "Северный поток — 2" в обход Дании в случае её отказа согласовать маршрут газопровода. Об этом заявил председатель совета директоров энергетического холдинга Виктор Зубков.

Газопровод построен на 83%, ветки проложены практически до территориальных вод экономической зоны Дании, отметил он. Зубков подчеркнул, что в Дании должны знать об отсутствии объективных причин не согласовывать маршрут "Северного потока — 2".

— Тем более на днях они согласовали в том же месте прохождение газопровода, который идёт из Норвегии в Польшу. Дело в том, что если не согласуют, то мы обойдём эту экономическую зону Дании. Будет дольше, будет дороже, но это же газ для стран Европы, и странно, что такая ситуация происходит, — заявил председатель совета директоров "Газпрома" на форуме "Российская энергетическая неделя".

Как полагает Зубков, Дания медлит с решением по геополитическим причинам. По его мнению, ситуация связана с желанием Вашингтона заместить часть российского газа собственным СПГ.

Ранее сообщалось, что на дне Балтийского моря проложено 2042 км газопровода "Северный поток — 2", строительные работы продолжаются.