Расстрелявший полицейских у метро в Москве оставлен под арестом

Его защита намерена настаивать, чтобы следователи повнимательнее изучили работу сотрудников службы безопасности, которые пришли его задерживать.

Сотрудник МВД РФ Алексей Смирнов, который в Москве расстрелял двух коллег у метро, оставлен под арестом. Судья отклонила жалобу его адвокатов на помещение мужчины под стражу на два месяца.

— Мы очень надеемся и будем прилагать все усилия, чтобы следствие разобрало все события, предшествующие тому, что случилось на Рязанском проспекте, потому что есть много вопросов к работе службы безопасности, — заявил адвокат Смирнова Михаил Корчагин.

Напомним, полицейский открыл огонь по сотрудникам Управления внутренней безопасности вечером 18 сентября во время его задержания по подозрению в получении взятки в две тысячи рублей. Один из правоохранителей погиб на месте, второй попал в реанимацию.

Лайф рассказывал, что у Смирнова были проблемы на работе. В прошлом году сотрудники Управления собственной безопасности МВД РФ на Московском метрополитене вынуждали Алексея Смирнова давать показания на коллегу по делу о получении взятки. Нелады были у него и в отношениях с начальством.