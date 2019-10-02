Врач предупредил об опасности бесконтрольного приёма витаминов

Сверхвысокие дозы некоторых микроэлементов увеличивают риск развития новообразований.

Витамины и минералы могут нанести серьёзный вред здоровью при употреблении без согласования с врачом. О возможных последствиях предупредила терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ Фатима Дзгоева.

— Бесконтрольное потребление витаминов может нанести вред, увеличивает риск развития новообразований. Так, избыточное потребление железа в определённом возрасте может привести к развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона, — рассказала она в интервью RT.

Дзгоева подчеркнула, что принимать витамины и минералы можно только после консультации с врачом. Именно он может определить недостаток или избыток микроэлементов у пациента, изучив клинические проявления — цвет кожи, язык, слизистые.

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