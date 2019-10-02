Пушков — о позиции Запада по делу MH17: Выгораживали Украину, как жену Цезаря

Парламентарий отметил попытки выставить Киев стороной, которая якобы выше всех подозрений.

Призыв голландских депутатов изучить роль Украины в деле о крушении в Донбассе малайзийского Boeing рейса МН17 опасен для Киева, поскольку расследование может вскрыть много новых подробностей. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

— Парламент Нидерландов потребовал от правительства расследовать роль Украины в гибели Boeing MH17. Весьма опасно для Киева. До сих пор на Западе выгораживали Украину, как жену Цезаря, которая якобы выше всех подозрений, — написал он в "Твиттере".

Парламентарий выразил уверенность в том, что в случае серьёзного расследования "много чего вскроется".

Напомним, Boeing MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Совместная следственная группа (ССГ), производившая ряд экспертиз без участия РФ, утверждает, что самолёт был сбит из ЗРК "Бук". Доказательства российской стороны касательно того, что данный ЗРК "Бук" принадлежал Украине, были проигнорированы. На Восточном экономическом форуме премьер-министр Малайзии заявил, что сомневается в нейтральности расследования.