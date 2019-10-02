Андрей Малахов извинился на киргизском языке в "Прямом эфире"

Он обратился к зрителям в России и Кыргызстане, которые, по его мнению, неправильно поняли его слова.

В передаче "Прямой эфир" на канале "Россия" прозвучали слова на киргизском языке из уст ведущего Андрея Малахова. Он извинился перед гражданами Кыргызстана, которые увидели оскорбление в его недавних словах.

— От имени всей редакции программы "Прямой эфир" и от себя лично я хочу выразить свои самые искренние сожаления. Нашу программу смотрят во всём мире, и мы одинаково любим и уважаем всех наших зрителей независимо от их страны и национальности. Кечирип коюнуздар! Прошу прощения! — заявил телеведущий.

Как Лайф сообщал ранее, Малахов в программе рассказывал о ДТП, в котором погиб Александр Маругов, сын миллиардера Владимира Маругова. И ведущий предположил, что гражданин Киргизии Исламбек Акбаров мог подстроить ДТП. При этом нелестно высказался об уровне достатка жителей республики. Малахова начали обвинять пользователи соцсетей. От поддержки позиции Малахова открестилось Посольство РФ в республике, там ведущего назвали не нашим героем.

Ранее Малахов выступил в своей авторской колонке как главред журнала StarHit. Там он рассказал, что в программе защищал "убитую горем мать" и хотел "понять, почему погиб её сын".