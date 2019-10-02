Это уже четвертый инцидент с северокорейскими рыбаками и российскими сотрудниками пограничного управления ФСБ РФ.

Российские пограничники применили оружие при задержании браконьеров из КНДР, которые занимались незаконным отловом в Японском море. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.

— В связи с невыполнением законных требований пограничников для остановки одной из шхун было применено оружие по винто-рулевой группе. В результате на судне-нарушителе произошло возгорание машинного отделения, — говорится в сообщении ведомства.

По данным ФСБ, пятеро граждан Северной Кореи получили ранения. Им оказали медпомощь. Всего с шхуны, где начался пожар, эвакуировали 21 браконьера.

В общей сложности пограничники задержали четыре шхуны с 64 рыбаками. Было обнаружено шесть тонн незаконно добытого кальмара, три акулы и 600 килограммов краба.