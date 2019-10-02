Из живота "проглотившего игрушку из киндер-сюрприза" достали пакет с наркотиком

Психостимулятора там оказалось всего два грамма, но этого хватит для проблем у молодого человека с законом.

В Москве 19-летний юноша обратился за помощью к врачам, заявив, что проглотил игрушку из киндер-сюрприза. Однако в животе пациента нашли совсем другое — пакетик с наркотиками. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник.

— В результате процедуры эндоскопии из организма пациента был извлечён пакетик с неизвестным веществом. О случившемся уведомили сотрудников правоохранительных органов, парня задержали прямо в кабинете эндоскопии, — рассказал собеседник агентства.

Согласно результатам исследования, найденное вещество оказалось мефедроном массой два грамма. Против юноши возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Он сознался в содеянном и был отпущен под подписку о невыезде.

Ранее полицейские обнаружили в автомобиле приезжего более полутора килограммов мефедрона.