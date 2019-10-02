Омич на почве ревности зарезал свою беременную возлюбленную

В Ленинском округе города Омска мужчина на почве ревности несколько раз ударил ножом свою 29-летнюю сожительницу. Она находилась на пятом месяце беременности.

От полученных ран пострадавшая умерла в больнице. Отмечается, что мужчина был ранее судим. Против него возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

— Подозреваемый задержан, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, — сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Ранее Лайф сообщал, что житель Белгорода зарезал отца и хотел напасть на мать, но был убит полицией.