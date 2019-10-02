Двух полицейских заподозрили в избиении задержанного до смерти у кладбища

Мужчина умер от тупой травмы груди с переломами рёбер, разрыва лёгкого и массивной кровопотери.

В городе Вольске Саратовской области двух полицейских заподозрили в избиении мужчины до смерти. Как сообщили в региональной прокуратуре, тело погибшего нашли в районе кладбища 26 сентября.

По версии следствия, полицейские во время патрулирования улиц задержали пьяного местного жителя, надели на него наручники и посадили в служебный автомобиль. Однако между 41-летним нарушителем и правоохранителями возник конфликт, и те отвезли задержанного в район кладбища, где забили ногами до смерти. Судмедэксперты установили, что мужчина скончался от тупой травмы груди с переломами рёбер слева, разрыва лёгкого и массивной кровопотери.

— В настоящее время по подозрению в совершении данного преступления задержаны два сотрудника полиции, — уточнили в ведомстве.

По факту гибели мужчины возбуждено дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование взял под личный контроль прокурор Саратовской области Сергей Филипенко.

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