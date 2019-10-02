В Удмуртии врач пойдёт под суд из-за смерти юного футболиста

Медик уклонился от оказания безотлагательной помощи. 15-летний парень умер через несколько дней от заражения.

Врачу из травматологического отделения больницы № 1 в городе Воткинске в Удмуртии грозит до трёх лет заключения. Его обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, сообщает прокуратура Удмуртской Республики.

По версии надзорного органа, врач не провёл необходимую диагностику, когда к нему ещё в прошлом году обратился подросток, получивший травму на футбольном матче.

— Лечащий травматолог-ортопед не провёл необходимый комплекс диагностических мероприятий, направленных на установление правильного диагноза, выбора тактики лечения, уклоняясь от оказания не терпящей отлагательств помощи, и не назначил адекватное состоянию пациента лечение, — сообщает прокуратура.

Недавно Лайф рассказывал, как в Ростовской области 11-летний мальчик из-за врачебной ошибки потерял руку. После проведения операции и наложения гипса у мальчика в ране осталась грязь. И вскоре это вылилось в заражение крови.