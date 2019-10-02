Умер чешский "король поп-музыки" Карел Готт

В начале сентября эстрадный исполнитель признался, что у него обнаружили острую лейкемию.

Известный чешский певец Карел Готт умер на 81-м году жизни. О кончине эстрадного исполнителя сообщила его продюсер Анета Штолцова.

— Он умер в кругу близких, находясь с семьёй, — заявила Штолцова.

Супруга певца также подтвердила информацию о его кончине. В разговоре с газетой Hospodařske noviny она пояснила, что чешский "король поп-музыки" умер незадолго до полуночи после тяжёлой и продолжительной болезни.

В начале сентября Карел Готт признался, что у него диагностировали острую лейкемию.

За свою карьеру Карел Готт записал около 200 пластинок, которые выходили в том числе и в СССР. Его нередко называют чешским королём поп-музыки.