Умер чешский "король поп-музыки" Карел Готт

Известный чешский певец Карел Готт умер на 81-м году жизни. О кончине эстрадного исполнителя сообщила его продюсер Анета Штолцова.
— Он умер в кругу близких, находясь с семьёй, — заявила Штолцова.
Супруга певца также подтвердила информацию о его кончине. В разговоре с газетой Hospodařske noviny она пояснила, что чешский "король поп-музыки" умер незадолго до полуночи после тяжёлой и продолжительной болезни.
В начале сентября Карел Готт признался, что у него диагностировали острую лейкемию.
За свою карьеру Карел Готт записал около 200 пластинок, которые выходили в том числе и в СССР. Его нередко называют чешским королём поп-музыки.
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