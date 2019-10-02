Жители Владивостока — об убийце кондуктора: Его бесили трамваи, он их поджигал

По словам соседей задержанного, мужчина психически болен и неоднократно совершал поджоги.

Предполагаемый убийца женщины — кондуктора трамвая во Владивостоке испытывал настоящую ненависть к трамваям. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на соседей задержанного. По предварительным данным, именно очередной припадок стал причиной, по которой мужчина взял кусок арматуры и напал с ним на женщину.

— Задержанного мужчину бесили трамваи, он орал на них и поджигал несколько раз. Один раз дом поджёг и два раза мусорку возле дома, — цитирует местного жителя портал "Примамедиа".

По его словам, дом неадекватный сосед поджигал, когда ему привиделось, будто в нём убивают детей.

Напомним, во Владивостоке кондуктор трамвая умерла после того, как её железным прутом избил пассажир. На след подозреваемого полицейских вывела служебная собака, им оказался 39-летний житель города. Ведётся расследование.