В ГИБДД рассказали, в каких случаях не выносятся штрафы с дорожных камер

Всё дело в плохом качестве фотографий, которые техника делает в тяжёлых погодных условиях.

По нарушениям, зафиксированным камерами во время тумана или сильного дождя, не выписываются штрафы. Такое пояснение дали в МВД РФ, сообщает газета "Коммерсант".

В ведомстве объяснили такое решение тем, что почти четверть фотоматериалов, сделанных в плохую погоду, неверна, их нельзя использовать для вынесения постановлений.

Кроме того, вынесению штрафов препятствуют отсутствие табличек или разметки, уведомляющих о фотовидеофиксации, многочисленные жалобы на неточность работы камеры или дорожные работы.

Ранее Лайф сообщал, что тюменец притворился машиной в попытке обмануть камеры ГИБДД.