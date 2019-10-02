Куча хлама и пустые банки. В квартире убийцы полковника СКР прошли обыски

У мужчины — комната в коммуналке. Сергей Григорьев жил бедно и не заботился об уюте.

В Санкт-Петербурге в квартире Сергея Григорьева, который вчера воткнул нож в спину полковнику СКР, прошли обыски. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".

Отмечается, что на окнах комнаты — самодельные решётки из саморезов и проволоки. Внутри — много старых вещей, в том числе женских. В шкафу нашли ноутбук, на полу — много банок из-под дешёвых алкогольных энергетиков.

Найдено несколько старых блокнотов, которые теперь изучат следователи. Как ранее рассказывала соседка убийцы полковника СКР Григорьева однажды увозили на скорой из его жилища, он забаррикадировался, дверь вскрывали сотрудники правоохранительных органов.

Также выяснилось, что Григорьев состоял на учёте в психдиспансере.