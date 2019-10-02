Новак рассказал о "газовой дубинке" США на европейском рынке

По мнению главы Минэнерго РФ, несмотря на старания заокеанских противников, Россия имеет конкурентные преимущества.

Россия занимает уверенную позицию на европейском рынке энергоносителей и обладает конкурентными преимуществами. Препятствиями для неё служат лишь политика протекционизма и "газовая дубинка" из-за океана. Об этом на Российской энергетической неделе журналистам рассказал министр энергетики России Александр Новак.

— Мы готовы конкурировать с поставками газа из других регионов, в том числе с СПГ из Соединённых Штатов Америки, — заявил Новак.

Одним из главных российских преимуществ министр назвал себестоимость добычи, которая "одна из самых низких в мире".

— И мы с уверенностью смотрим в будущее, если говорить о свободной конкуренции, если не будет каких-то протекционистских мер, санкционных мер, то есть той самой "газовой дубинки", — добавил Александр Новак.

Ранее глава Минэнерго РФ сообщил, что Россия не будет увеличивать количество поставщиков газа на Украину.