Елизавета II не захотела ложиться в больницу для операции на колене

Королева перенесла небольшую процедуру для удаления разорванного хряща. Теперь сустав опять беспокоит её.

Королева Великобритании Елизавета II страдает из-за боли в колене, однако отказывается взять отпуск, чтобы сделать операцию. Её настойчивость вызывает опасение за её здоровье у близких, пишет Daily Express.

— Она разговаривала с друзьями на выставке цветов в Челси и сказала, что её колени подкашиваются. Но она не хочет делать операцию из-за времени, которое потребуется, чтобы восстановиться. Она невероятно смелая, — рассказал источник издания в окружении монарха.

В возрасте 93 лет королева предпочитает покой, и на днях она решила закрыть бар в Букингемском дворце, поскольку персонал проводил там слишком много времени.