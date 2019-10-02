Песков опроверг отставку главы ФСИН Корниенко

В Кремле обратили внимание, что указа об освобождении от должности руководителя ведомства не было.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг отставку главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.

— Указа не было, — заявил журналистам представитель Кремля.

О том, что директор ФСИН покинул свой пост, накануне сообщила зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачёва. Она сослалась на то, что 30 сентября Корниенко исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом пребывания на службе для генерал-полковников внутренней службы.

Напомним, что президент Владимир Путин назначил Геннадия Корниенко на должность директора ФСИН в 2012 году. До него ведомство возглавлял Александр Реймер, которого в июне 2017-го приговорили к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей за мошенничество при закупках электронных браслетов.