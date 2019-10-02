На Алтае фура раздавила легковушку и протаранила кафе, есть жертвы

По информации Лайфа, водитель большегруза успел выпрыгнуть из кабины перед столкновением со зданием.

Фура влетела в легковой автомобиль, протаранила придорожное кафе и загорелась в районе посёлка Тальменка в Алтайском крае. Как сообщили в ГУ МВД РФ по региону, страшное ДТП произошло на 152-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт".

По предварительной версии, водитель грузового автомобиля Scania выехал на встречную полосу, где врезался в Toyota Raum. Иномарка была буквально раздавлена, а фура отлетела в кафе и вспыхнула. Огонь вскоре перекинулся на кровлю здания.

— В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля марки "Тойота" от полученных травм скончались на месте происшествия, также пострадал водитель грузового автомобиля, — уточнили в полицейском главке.

По информации Лайфа, водитель фуры успел выпрыгнуть из кабины перед столкновением с кафе. Он отделался травмами.

Ранее сообщалось, что в страшной аварии с фурой под Новосибирском погибло четыре человека.