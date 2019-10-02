В Белом доме на журналиста с потолка упала мышь

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Оказавшись на коленях у корреспондента, грызун сбежал и забился под обогреватель у стены.

На журналиста телеканала NBC Питера Александра, который входит в пул президента США Дональда Трампа, с потолка в Белом доме свалилась мышь. Об инциденте в зале для пресс-конференций он сообщил в своём Twitter-аккаунте, а коллеги подтвердили сказанное видеороликами и фотографиями.

Журналистский пул по-разному воспринял произошедшие. Женщины, конечно, повскакивали со своих мест и поспешили ретироваться. Часть мужчин принялись "охотиться" за мышью, другие продолжили работать. Кто-то из журналистов написал на бумаге слово "помогите" и повесил на дверь зала для пресс-конференций.

Несколько месяцев назад схожий случай произошёл с президентом Филиппин. На него во время выступления залез огромный таракан.

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