В Белом доме на журналиста с потолка упала мышь

Оказавшись на коленях у корреспондента, грызун сбежал и забился под обогреватель у стены.

Mouse in the @NBCNews booth at @WhiteHouse today after falling from the ceiling and landing on @PeterAlexander pic.twitter.com/qN5Ww06QFp — Jabin Botsford (@jabinbotsford) October 1, 2019

На журналиста телеканала NBC Питера Александра, который входит в пул президента США Дональда Трампа, с потолка в Белом доме свалилась мышь. Об инциденте в зале для пресс-конференций он сообщил в своём Twitter-аккаунте, а коллеги подтвердили сказанное видеороликами и фотографиями.

Mouse hunt in the White House press room pic.twitter.com/hRyZTR0kpn — Steve Holland (@steveholland1) October 1, 2019

Журналистский пул по-разному воспринял произошедшие. Женщины, конечно, повскакивали со своих мест и поспешили ретироваться. Часть мужчин принялись "охотиться" за мышью, другие продолжили работать. Кто-то из журналистов написал на бумаге слово "помогите" и повесил на дверь зала для пресс-конференций.

Несколько месяцев назад схожий случай произошёл с президентом Филиппин. На него во время выступления залез огромный таракан.