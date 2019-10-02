В Минэнерго рассчитывают, что "Северный поток — 2" сохранит заявленный маршрут

Там напомнили, что у России есть и другие варианты прокладывания газопровода, но обойдутся они дороже.

Россия рассчитывает, что "Северный поток — 2" пройдёт по заявленному маршруту. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак. При этом он отметил, что при отказе Дании согласовать газопровод у России есть и другие варианты, но они обойдутся намного дороже.

— Проект реализуется, мы ждём решения Королевства Дания по выдаче разрешения. Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения. Просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован, — отметил министр.

Новак добавил, что Россия всё также придерживается мнения, что у Дании нет оснований не давать разрешения на строительство газопровода.

Напомним, в настоящий момент газопровод построен на 83%, ветки проложены практически до территориальных вод экономической зоны Дании. Достроить его могут буквально за несколько недель.