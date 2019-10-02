Минобороны РФ опровергло сообщения об испытаниях С-500 в Сирии

Как заявили в военном ведомстве, "к сожалению, у некоторых псевдоэкспертов действия опередили мысли".

В Министерстве обороны России заявили, что никаких испытаний зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-500 в Сирии не проводилось. Более того, нет никакого смысла в испытании данного оружия в САР, сообщили газете "Известия" в военном ведомстве

— С-500 предназначен для борьбы с баллистическими и аэродинамическими целями на больших дальностях. Никакой необходимости в испытаниях и тем более в использовании зенитной ракетной системы С-500 на территории Сирийской Арабской Республики не было и нет, — отметили в военном ведомстве.

Как подчеркнули представители Минобороны, система противовоздушной обороны российских баз — Тартус и Хмеймим — в Сирии выстроена с использованием новейших российских комплексов С-400, "Панцирь-С", "Тор-М2". Также поддержку с воздуха осуществляют истребители Су-35С. Все вместе эти виды вооружений защищают российские объекты от всех классов баллистических и аэродинамических целей во всём диапазоне высот и скоростей.

Кроме того, испытывать ЗРК С-500 в жарких климатических условиях Сирии также не имеет смысла, потому что в России есть полигон Ашулук, на котором схожие условия эксплуатации.

И тем не менее, по словам военных, опыт использования различных российских средств ПВО сирийскими военными тщательно изучается и анализируется.

Напомним, ранее китайские аналитики опубликовали статью о зенитных комплексах С-500. По их мнению, российские ЗРК способны сбивать даже метеориты.