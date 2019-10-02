В Италии у молдаванки нашли чемодан с телом её мёртвого младенца

Идёт ли речь об убийстве малыша или рождении ребёнка мёртвым, выясняют судмедэксперты.

В городе Валло-делла-Лукания на юге Италии в квартире гражданки Молдавии обнаружили чемодан с телом младенца. Жилище 30-летней иностранки проверили после того, как она попала в больницу с сильным кровотечением.

Женщину, работавшую в Италии сиделкой, в медучреждение доставила скорая. Врачи сразу поняли, что у пациентки открылось послеродовое кровотечение, и заподозрили неладное. О роженице без младенца сообщили карабинерам, которые решили проверить квартиру пациентки. И не зря. Они нашли в её спальне чемодан с телом ребёнка.

— Сейчас прежде всего необходимо выяснить, родился ли ребёнок мёртвым или речь идёт о гибели живого малыша. Мы уже дали соответствующие полномочия медицинскому эксперту, который сегодня проведёт вскрытие, — рассказал РИА "Новости" местный прокурор Антонио Риччи.

Он заявил, что ужасная история должна стать уроком для всех будущих матерей, и подчеркнул готовность итальянских властей оказать помощь всем беременным, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

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