Опрос: Больше половины россиян не хотят, чтобы их дети учились за рубежом

39 процентов респондентов уверены, что в России "хорошее, достойное" качество образования.

Эксперты ВЦИОМа выяснили отношение россиян к обучению за границей. Выяснилось, что 59 процентов опрошенных не хотят, чтобы их дети и внуки получали высшее образование в других странах, и считают качество российских образовательных услуг достаточно хорошим.

Россияне выступают за то, чтобы учиться в нашей стране, по многим причинам, отмечает ВЦИОМ. Некоторые руководствуются фактором дешевизны учёбы на родине по сравнению с другими странами (13 процентов респондентов), другие просто боятся отпускать детей и внуков в другую страну (9 процентов). Многие вспомнили расхожий в народе принцип "где родился, там и пригодился" (39 процентов россиян). Не менее часто респонденты отмечали хорошее качество образования в России (тоже 39 процентов).

Противоположного мнения об обучении за рубежом придерживается почти каждый третий опрошенный. В рейтинге стран, куда россияне хотели бы отправить своих детей и внуков, лидируют Англия, Германия и США.

Ранее МГУ включили в список лучших университетов мира по версии Times Higher Education (THE). Московский государственный университет имени Ломоносова занял 189-е место, поднявшись за год на десять строчек выше. В топ-300 учебных заведений попали Московский физико-технический институт (позиция 201–250) и Высшая школа экономики (позиция 251–300).

Ну а первые три места поделили между собой Оксфордский университет, Калифорнийский технологический институт и Кембриджский университет.