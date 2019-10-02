В России откроется 18 зимних школ в рамках олимпиады "Я — профессионал"

Во время обучения молодые люди смогут приобрести немало полезных навыков и связей, ведь в качестве спикеров выступят главы крупных компаний.

В семи российских городах пройдёт восемнадцать образовательных форумов — зимних школ — в рамках Всероссийской студенческой олимпиады "Я — профессионал". Эта олимпиада является одним из флагманских проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей", направленных на развитие системы социальных лифтов в стране. Лайф вёл трансляцию с церемонии открытия.

Участники зимних школ во время обучения могут сформировать полезные профессиональные связи, так как в качестве спикеров будут выступать первые лица компаний.

Молодые люди смогут выбрать для участия 68 направлений, что на 14 дисциплин больше, чем в прошлом году. В числе новых — автомобилестроение, туризм, налоги и налогообложение, агрономия и многое другое.