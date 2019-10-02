Убийцу кондуктора заподозрили ещё и в нападении на охранника трамвайного депо

По данным местных СМИ, злоумышленник разбил окно в помещении, где находилась работница, а затем ударил её.

Предполагаемый убийца женщины-кондуктора во Владивостоке в тот же вечер напал ещё на одну сотрудницу трамвайного депо. Об этом сообщает Vlad News со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, сразу после первого нападения злоумышленник направился в трамвайное депо и разбил окно в помещении, где находилась женщина-охранник. Та почему-то не стала нажимать на тревожную кнопку, а вышла на улицу. Подозреваемый ударил её и сбежал. Пострадавшая обратилась в больницу второго октября.

Напомним, во Владивостоке кондуктор трамвая умерла после того, как её железным прутом избил пассажир. На след подозреваемого полицейских вывела служебная собака, им оказался 39-летний мужчина. Местные жители рассказали о настоящей ненависти задержанного к трамваям.