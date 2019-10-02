Путин заявил, что в проекте "Северный поток — 2" нет политической подоплёки

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в строительстве проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" нет политической подоплёки, оно носит исключительно коммерческий характер.

— Вновь подчеркну, эти проекты реализуются совместно с европейскими компаниями и носят исключительно коммерческий характер. Я хочу это ещё раз подчеркнуть, здесь нет никакой политической подоплёки, — заявил глава государства, выступая на Российской энергетической неделе.

По словам Путина, задача обоих проектов — диверсифицировать маршруты поставок газа и укрепить энергетическую безопасность.

Напомним, в настоящий момент газопровод построен на 83%, ветки проложены практически до территориальных вод экономической зоны Дании. Достроить его могут буквально за несколько недель.