Уволены саратовские полицейские, подозреваемые в избиении задержанного до смерти

Своих постов лишились и их непосредственные руководители, а вышестоящее начальство решено привлечь к строгой дисциплинарной ответственности.

Двух сотрудников патрульно-постовой службы, которые подозреваются в избиении задержанного до смерти в городе Вольске Саратовской области, уволили из органов внутренних дел. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

— Принято решение об увольнении данных сотрудников и их непосредственных руководителей из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, — говорится в сообщении.

По его словам, наказание понесут и вышестоящие руководители — их привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Как ранее писал Лайф, по версии следствия, полицейские во время патрулирования улиц задержали пьяного местного жителя, а после ссоры с ним отвезли мужчину на служебном автомобиле в район кладбища и забили ногами до смерти.