У "Аэрофлота" нашли странный договор о бесплатных услугах до 2050 года

Согласно документу, юридическая фирма согласилась безвозмездно оказывать помощь авиаперевозчику.

Подозрительный контракт "Аэрофлота" с юридической фирмой обнаружили на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. На странный договор обратило внимание издание News.ru.

Согласно документу, несколько лет назад крупнейшая российская авиакомпания заключила контракт об оказании юридических услуг по уголовным делам на 2016–2050 годы. При этом сумма договора с КАМО "Ваш адвокатский партнёр" — 0 рублей. Как отмечает издание, предположительно, целью фиктивного контракта на бесплатные юридические услуги было заключение в дальнейшем договоров с данной фирмой без конкурса.

Ранее стало известно о задержании замгендиректора авиакомпании "Аэрофлот" Владимира Александрова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.