У "Аэрофлота" нашли странный договор о бесплатных услугах до 2050 года

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Фото © VK / Мой "Аэрофлот"

Согласно документу, юридическая фирма согласилась безвозмездно оказывать помощь авиаперевозчику.

Подозрительный контракт "Аэрофлота" с юридической фирмой обнаружили на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. На странный договор обратило внимание издание News.ru.

<p>Изображение с сайта <a href="http://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general-information.html?id=1529209&viewMode=FULL" target="_blank">zakupki.gov.ru</a></p>

Согласно документу, несколько лет назад крупнейшая российская авиакомпания заключила контракт об оказании юридических услуг по уголовным делам на 2016–2050 годы. При этом сумма договора с КАМО "Ваш адвокатский партнёр" — 0 рублей. Как отмечает издание, предположительно, целью фиктивного контракта на бесплатные юридические услуги было заключение в дальнейшем договоров с данной фирмой без конкурса.

Ранее стало известно о задержании замгендиректора авиакомпании "Аэрофлот" Владимира Александрова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

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