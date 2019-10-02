Путин в шутку пообещал вмешательство России в следующие выборы президента США

По словам главы государства, у Москвы хватает собственных проблем, и Кремль нацелен только на их решение.

Президент России Владимир Путин пошутил в ответ на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о возможности вмешательства Москвы в американские президентские выборы в 2020 году.

— По секрету скажу вам: да, мы обязательно будем это делать, чтобы окончательно развеселить вас там как следует. Только вы никому не говорите, ладно? — пошутил президент России на Международном форуме "Российская энергетическая неделя", трансляцию с которого вёл Лайф.

Впрочем, тут же Владимир Путин стал отвечать уже серьёзно, опровергнув опасения американской стороны.

— Вы знаете, у нас своих проблем хватает, мы занимаемся решением внутренних проблем и прежде всего нацелены на это, — добавил российский лидер.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что Россия принимает все необходимые меры и намерена дальше это делать для недопущения любого вмешательства во внутренние дела государства извне.