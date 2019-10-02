Путин заявил о доверительных отношениях с Трампом

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что отношения Москвы и Вашингтона вернутся в нормальное состояние. При этом с лидером Штатов Дональдом Трампом у них сложились доверительные отношения. Об этом глава государства сказал на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

— Мы исходим из того, что здравый смысл и коренные интересы — хочу это подчеркнуть, — именно коренные интересы Соединённых Штатов сыграют свою роль и отношения между Россией и Соединёнными Штатами вернутся в нормальное состояние, — сказал президент и добавил, что "пока этого нет".

Глава государства также добавил, что с лидером США Дональдом Трампом у них установились доверительные отношения, деловые и хорошие. Путин напомнил, что Россия оказалась вовлечённой во внутриполитические дрязги задолго до его знакомства с Трампом.

В конце июня Трамп называл Владимира Путина прекрасным парнем, а их встреча на полях G20 была отличной.