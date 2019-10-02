Путин заявил, что США используют доллар как политическое оружие

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Россия никогда не ставила задачу уйти от американской валюты как от платёжного инструмента, но вынуждена себя обезопасить, отметил он.

Президент России Владимир Путин назвал большой ошибкой США попытки использовать доллар в качестве политического оружия. Выступая на Российской энергетической неделе, глава государства обратил внимание на падение доверия к американской валюте.

По его словам, мировые расчёты в долларах упали с 50% до 44%. Путин подчеркнул, что Россия никогда не ставила задачу уйти от американской валюты как от платёжного инструмента, но вынуждена себя обезопасить. В частности, Москва сейчас осуществляет 72% расчётов с партнёрами по ЕАЭС в рублях.

Глава государства выразил надежду, что правящие круги США переосмыслят политику использования доллара в качестве инструмента давления на другие страны.

Ранее сегодня Путин заявил о том, что Россия не совершила ни одного деструктивного шага в отношении США.

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