Житель Москвы стал геем и решил засудить за это Apple

Молодой человек требует от технологического гиганта из Купертино миллион рублей.

Москвич посчитал, что компания Apple виновата в том, что он "погряз в однополых отношениях", и подал на неё в суд, требуя компенсации морального вреда. Заявление истца публикует "Говорит Москва".

— Разумилов Д.Е. несколько лет назад установил на свой смартфон приложение для операций с криптовалютами из App Store. Летом этого года неизвестные зачислили на кошелёк мужчины 69 GayCoins, сопроводив транзакцию сообщением на английском языке "Don’t blame until you do that", которое он перевёл как "Не осуждай, не попробовав", — сказано в заявлении.

Тогда истец "попытался прислушаться" к этим словам, а потом "погряз в однополых отношениях".

Житель столицы уверен, что после начала однополых отношений его жизнь изменилась в худшую сторону, а сам он получил "нравственные страдания и душевный вред", а виной всему технологии Apple. Дело на самом деле готовится к рассмотрению Пресненским районным судом.

Ранее Лайф приводил слова главного психиатра Москвы, который рассказал, что стремление получить новый iPhone является формой зависимости.